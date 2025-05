Poczta Polska namieszała w regulaminie. Listy szybciej przyniesie gołąb

I trudno się temu dziwić, bo spółka nigdy nie słynęła z wysokiej jakości usług, coraz częściej słyszeliśmy głosy o przeroście zatrudnienia, o tym, że listy nie trafiają do adresatów itd. Ba, nawet ostatnio prezes twierdził, że to, że otrzymaliście awizo to wasza wina, bo na pewno nie otworzyliście drzwi listonoszowi, gdy u was był. Gdyby tylko moje doświadczenia były inne, to może bym się z tym zgodził, niestety do mojego domu listonosz nie puka nawet raz. Pamiętajcie o tej zmianie regulaminu, żebyście później nie byli zdziwieni.