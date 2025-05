Myślałeś, że masz duży dysk w komputerze? To patrz na to

Dlaczego to tak ważne? Choć w komputerach osobistych coraz rzadziej stosujemy dyski HDD, te wciąż odgrywają kluczową rolę w centrach danych. To one przechowują ogromne ilości informacji dla usług sieciowych, aplikacji czy stron internetowych. W wielu takich przypadkach szybkość transferu nie jest priorytetem - liczy się przede wszystkim pojemność i ekonomia przechowywania danych. Dotyczy to również rozwijającej się dynamicznie sztucznej inteligencji, która do działania wymaga terabajtów danych treningowych.