Dysk jest zabezpieczony przed zapisem - co zrobić? Tu znajdziesz ratunek

Problem z zabezpieczeniem przed zapisem dotyczy całego dysku? Najprostszym sposobem na pozbycie się irytującego komunikatu, będzie przegranie danych z dysku na inną partycję i sformatowanie go do ustawień domyślnych. Nie można sformatować dysku bo jest zabezpieczony przed zapisem? W takiej sytuacji można po prostu spróbować usunąć wolumin, założyć go na nowo (opcja Nowy Wolumin Prosty) i dopiero wtedy go sformatować.