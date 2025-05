Z nieba zniknęła kolejna gwiazda. Padła ofiarą żarłocznego potwora

Jak to działa? Gdy gwiazda zbliża się do czarnej dziury zostaje poddana ekstremalnym siłom grawitacyjnym. Ta część gwiazdy, która jest bliżej czarnej dziury, doświadcza znacznie silniejszego przyciągania niż jej dalsza strona, co prowadzi do rozciągania całej gwiazdy. Naukowcy określają ten proces mianem spaghettyfikacji - gwiazda zostaje dosłownie rozciągnięta w cienki, długi strumień materii przypominający makaron spaghetti.