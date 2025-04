Rewolucyjna aktualizacja Nintendo Switcha. Już możemy dzielić się cyfrowymi grami!

Cyfrowe kartridże Virtual Game Card to zupełnie nowe rozwiązanie Nintendo, zmieniające sposób w jaki podchodzimy do cyfrowej dystrybucji gier wideo. Od teraz każda kupiona przez nas cyfrowa gra dla Switcha – bezpośrednio w eShopie czy jako kod aktywacyjny – jest zamieniana na cyfrowy kartridż przypisany do naszego konta. Coś na kształt licencji użytkowania, tyle tylko, że możemy nią znacznie swobodniej dysponować.