MediaMarkt zaskakuje współpracą z brytyjską gwiazdą. Powstanie nowa linia produktów

Tak, wiem to zwykła ballada, tzw. pościelówa, ale jeżeli nie lubicie akurat jej, to na pewno kochacie Supreme. Sam co jakiś czas śpiewam, że wydaje się, że zawsze zatrzymało się dzisiaj, a wszystkie samotne serca w Londynie złapały samolot i odleciały. Majstersztyk, a nie piosenka. W sumie to okazuje się, że znam większość utworów tego artysty, więc z zaciekawieniem przeczytałem, że teraz współpracuje z MediaMarkt, żeby dostarczyć wam najlepsze wrażenia audio.