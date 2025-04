To miało być zwykłe nagranie z zoo. Tak 20 lat temu rozpoczęła się historia YouTube'a

"Me at the zoo" przez lata urosło do statusu symbolu nie tylko historii YouTube'a, ale i publikacji w internecie jako takiej. 17-sekundowe nagranie było przedmiotem dywagacji medioznawców zarówno w publikacjach naukowych, jak i książkowych - wystarczy tu przywołać choćby "Authenticity and How We Fake It: Belief and Subjectivity in Reality TV, Facebook and YouTube" Aarona Duplantiera czy "YouTube and Video Marketing: An Hour a Day" Grega Jarboe. Krytyk filmowy Peter Bradshaw w 2009 roku nazwał "Me at the zoo" jedną z najważniejszych filmowych premier pierwszej dekady XXI wieku, a w 2015 roku The New York Observer przyznał mu tytuł najważniejszego filmu w historii YouTube'a.