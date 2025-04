Twoja strona główna YouTube'a wygląda dziwnie? Wyjaśniamy, o co chodzi

Dopiero po ręcznym zmniejszeniu powiększenia strony w przeglądarce do 67 proc. można zmieścić cztery miniaturki, jednak odbyło się to kosztem czytelności tytułów filmów, które stały się bardzo małe. Z kolei na dużym, 42-calowym telewizorze 4K podłączonym do komputera, system automatycznie wyświetlał cztery miniaturki w rzędzie, co sugeruje, że układ może być lepiej przystosowany do ekranów o bardzo wysokiej rozdzielczości.