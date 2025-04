YouTube chce ci ograniczyć oglądanie filmików. Nadchodzi ważne ograniczenie

Wydaje się, że nowość po osiągnięciu założonego limitu niezupełnie całkowicie dezaktywuje dostęp do YouTube Shorts. Wyłączy co najwyżej dostęp do zakładki Shorts, natomiast w dalszym ciągu będzie można wyświetlić filmy wyświetlane przez wyniki wyszukiwania oraz stronę główną. To jednak wciąż powinno znacząco ograniczyć bezmyślne przewijanie filmów. Obecnie nie wiadomo, kiedy funkcja oficjalnie trafi do aplikacji. Wzmianki w kodzie źródłowym sugerują, że może nastąpić to w niedalekiej przyszłości.