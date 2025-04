Narwal Freo Z10 Ultra to nie jest zwykły robot sprzątający. To kombajn do zadań specjalnych

Jedyne, co czego mógłbym się tu przyczepić, to do faktu, że przewód zasilający podłącza się do wyżłobienia na pleckach robota, ale nie da się go potem ani zgrabnie zawinąć, ani też dyskretnie poprowadzić poprzez przygotowane w tym celu wypustki - ale to w zasadzie jedyna rzecz w kontekście designu i konstrukcji, która przychodzi mi do głowy, jaką można byłoby usprawnić w kolejnej iteracji tego urządzenia. W przypadku pozostałych aspektów Narwal trafił w dziesiątkę.