Lepiej nie zwlekaj z planowaniem majówki, bo tłumy chcą jeździć koleją

Póki co PKP Intercity ułatwia głównie dotarcie do popularnych miejsc w kraju, ale niewykluczone, że już niedługo na nieco dłuższy weekend lub wakacje będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Nic nie zostało jeszcze potwierdzone, ale minister infrastruktury zasugerował, że taka opcja mogłaby być dostępna już od 1 lipca.