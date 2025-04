Gracze się kłócą: albo to scam, albo najlepiej wyglądająca gra zombie od lat

Po pierwsze: animacja walki kontaktowej wygląda ZBYT dobrze. Płynność ataków, stabilność trójwymiarowych modeli, dopasowanie kolizji – wszystko to efekty na poziomie wykraczającym poza możliwości wielu studiów AAA. Walce bliżej do wyreżyserowanej choreografii filmowej niż nieprzewidywalnej rozgrywce z gry wideo. Podobny dynamizm starć jest osiągany przez mistrzów gatunku, z twórcami The Last of Us na czele.