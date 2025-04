Awesome Intelligence to zestaw narzędzi AI dostosowanych do możliwości telefonów ze średniej półki cenowej. Obejmuje on funkcje takie jak Usuwanie obiektów, Najlepsza twarz, Sugestie dotyczące edycji, Filtry niestandardowe, AI Select czy Czytaj na głos. Choć są one nieco prostsze niż zaawansowane funkcje Galaxy AI dostępne w sztandarowcach (takie jak Tłumaczenie symultaniczne, Tumacz czy Asystent rysowania), to wciąż oferują znaczące ułatwienia w codziennym korzystaniu z telefonu.