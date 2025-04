Dzwonią i oferują prostą pracę. Wypłata jest szybka, a potem zaczynają się kłopoty

Taktyka wypłacania części obiecanego zysku stosowana jest coraz częściej. W tym przypadku oszuści zachodzą od innej strony. Najpierw oferują prostą pracę, by potem z zaskoczenia zaoferować korzystniejszą inwestycję. Dlatego cyberprzestępcy są tak groźni – wiedzą, co należy zrobić, by wzbudzić zaufanie i czym przyciągnąć do siebie. Prosta praca i szybki, duży zysk? Większość uzna, że to niemożliwe i nie skorzysta z okazji. Wystarczy jednak, że ktoś uwierzy, przeleje pieniądze, a potem jeszcze zaciągnie kredyt, by „zainwestować” więcej, a złodzieje otwierają szampana. Tak niestety często się zdarza.