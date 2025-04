Bez tych sprzętów nie wyjeżdżaj na rower w majówkę. Nie bój się, nie wydasz fortuny

Co istotne, kompresor Baseus ma oczywiście wbudowany akumulator (4000 mAh), więc w razie potrzeby można go zabrać ze sobą na wycieczkę, wrzucając go np. do sakwy. W zestawie mamy komplet niezbędnych akcesoriów, wliczając w to przede wszystkim adaptery do różnych rodzajów zaworów (Presta, samochodowy i do piłek), a czytelny ekran i zestaw fizycznych przycisków pomogą nam dobrać odpowiednie ustawienia. Nie powinno być więc problemów z napompowaniem - w domu czy w trasie - opony rowerowej, i to niezależnie od tego, czy wybieramy się na wycieczkę rowerem górskim, miejskim czy szosowym (maksymalnie 90 PSI).