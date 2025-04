Apple Watch dostanie Apple Intelligence. Ale jakim kosztem

Pierwszy Apple Watch miał mały-wielki problem bycia zależnym od iPhone'a w większości zadań. Aby ulżyć smartwatchowi (a co za tym idzie, jego rozmiarom i cenie), w wielu przypadkach to iPhone przetwarzał zadania, a następnie wysyłał informacje do zegarka, który wyświetlał je użytkownikowi. To prowadziło do sytuacji, gdy w wielu aplikacjach bardziej opłacało się wyjąć telefon z kieszeni i dokonać akcji niż męczyć się z małym ekranem na nadgarstku. Z kolei w przypadku utraty połączenia z iPhone'em, niektóre funkcje takie jak sprawdzanie wiadomości czy GPS przestawały działać.