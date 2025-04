Ze Sklepu Play zniknęła niemal połowa aplikacji. To doskonała wiadomość

Gdybym powiedział wam rok temu, że Google usunie prawie połowę aplikacji ze swojego sklepu, większość z was prawdopodobnie uznałaby to za katastrofę. Tymczasem według najnowszych danych opublikowanych przez firmę analityczną Appfigures Sklep Google Play skurczył się z około 3,4 mln aplikacji na początku 2024 r. do zaledwie 1,8 mln obecnie. To oznacza drastyczny spadek o aż 47 proc.! I wiecie co? To jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się przytrafić użytkownikom Androida.