Twój telefon będzie sam się wyłączał i uruchamiał ponownie. Tak ma być

W stanie BFU bezpieczeństwo jest znacznie wzmocnione, ponieważ biometria, kody dostępu i konta użytkowników nie są jeszcze aktywne ani zalogowane. Sprawia to, że znacznie trudniej jest komuś ominąć zabezpieczenia urządzenia i uzyskać dostęp do danych, w przeciwieństwie do urządzenia, które jest już aktywne lub znajduje się w stanie After First Unlock (AFU).