Nowe Samsungi Galaxy S25 okazały się istnymi hitami. Jest jeszcze lepiej niż rok temu

Samsung Galaxy S25 256 GB startuje z ceny 1 126 000 wonów (ok. 3160 zł), nieco bardziej zaawansowany Galaxy S25+ 256 GB kosztuje 1 312 000 wonów (ok. 3700 zł), a sztandarowy Galaxy S25 Ultra 256 GB to koszt 1 636 400 wonów (ok. 4600 zł). Natomiast zeszłoroczne Galaxy S24 były dostępne w cenach odpowiednio 1 155 000, 1 353 000 i 1 698 400 wonów. Pomijając kwestię, że ceny smartfonów w Korei Południowej są znacznie niższe od kwot, które trzeba zapłacić w Europie i Polsce, widzimy różnice w cenach rok do roku. Być może obniżki cen zachęciły Koreańczyków do zakupu nowych Galaxy S25.