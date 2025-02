Już zaraz zaktualizujesz swojego Samsunga do One UI 7. Padła konkretna data

S22, Z Fold 5 i A54 otrzymał aktualizację do One UI 6.0 ok. dwa tygodnie po Galaxy S23, więc oczekujemy, że S23 oraz seria Z Fold/Z Flip 6, Galaxy A55 zostanie uaktualniona do One UI 7.0 jeszcze w lutym lub na początku marca. To jedynie nasze przewidywania bazujące na wcześniejszych decyzjach Samsunga, które mogą się nie sprawdzić. Koreański producent nieco zmienił podejście do aktualizacji i niewykluczone, że podane modele otrzymają aktualizację nieco później.