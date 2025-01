Samsung potwierdza. Już zaraz zainstalujesz One UI 7 na swoim smartfonie Galaxy

W tym roku Samsung trochę zmienia plan wydawniczy i aktualizacja One UI 7 bazująca na Androidzie 15 jest obecnie w fazie beta. Z nowego komunikatu Samsunga wynika, że testy dobiegają ku końcowi i w najbliższej przyszłości zostanie udostępniona oficjalna wersja oprogramowania. W pierwszej kolejności na aktualizację mogą liczyć posiadacze serii Samsung Galaxy S24. Jeśli macie starsze sztandarowe galaktyki, to bez obaw - do końca pierwszego kwartału 2025 roku wszystkie zgodne urządzenia z serii Galaxy S otrzymają aktualizację.