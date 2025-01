Tani iPhone SE 4 będzie bogatszy niż myśleliśmy. Tej funkcji nikt się nie spodziewał

Z kolei w przypadku iPadów przeciek częściowo pokrywa się z ubiegłotygodniowym przekazem Marka Gurmana. Dziennikarz znany z wynoszenia z Cupertino najgorętszych informacji przekazał, że Apple planuje na ten rok premierę nowych iPadów Air z czipem M4, przeskakując całkowicie M3 - zeszłoroczne iPady Air 6 gen. używają czipów M2. Gryzie się to z przekazem Blassa, według którego nowe Airy mają mieć czip M3. Przekaz obu pozostaje jednak zgodny w przypadku podstawowego iPada, bowiem iPad 10 gen. będzie obchodzić w tym roku trzecie urodziny i Apple piętrzą się powody, by wypuścić do sprzedaży tablet 11 generacji.