Oto iPhone SE 4. Wygląda jak iPhone 4 - i jest śliczny

iPhone SE 4/16e ma pojawić się już w marcu lub kwietniu, a zdjęcia, opublikowane przez Sonny'ego Dicksona, dają nam pierwsze spojrzenie na to, czego możemy się spodziewać. Model, który Dickson udostępnił, to wersje w kolorze czarnym i białym. Co z czerwoną wersją? Oby Apple nie porzucił jej, bo to najlepszy kolor ostatniego SE.