Trump wystawił rachunek Ukrainie. Oto złoża, które odkręcą kurek z pieniędzmi

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków chemicznych, wśród których są lit, skand czy neodym. Są one kluczowe w produkcji nowoczesnych technologii i elektronice, takiej jak smartfony, samochody elektryczne, lasery, a także w sprzęcie wojskowym, w tym w precyzyjnie naprowadzanych pociskach i myśliwcach. Nie ma żadnych substytutów dla tych metali, co oznacza, że nie można ich niczym zastąpić.