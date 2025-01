Czekasz na nowe smartfony Xiaomi? Mam dobre informacje

W środku znajdzie się obecnie najmocniejszy procesor w świecie Androida Snapdragon 8 Elite, któremu będzie towarzyszyć 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Przyjedzie do nas w trzech kolorach - czarnym, białym i srebrnym. Bateria ma mieć pojemność 6000 mAh i obsługiwać ładowanie przewodowe z mocą do 90 W i bezprzewodowe do 50 W. Treści obejrzymy na 6,7-calowym panelu LTPO OLED o rozdzielczości 2K. Ale najlepsze dopiero przed nami.