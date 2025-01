Mam prawdziwe, kompletne kino w plecaku. Nie ma sobie równych. XGIMI Halo+ - recenzja

Niestety projektor potrzebuje aż 45 sekund, by w pełni się włączyć. To dość długo w porównaniu z innymi sprzętami tego typu. Jeśli jednak korzystamy ze stanu hibernacji, czas ten skraca się do około 8 sekund, co jest już zdecydowanie bardziej akceptowalne. Mimo nieco wydłużonego startu XGIMI Halo+ rekompensuje to jakością obrazu. Deklaracje producenta pokrywają się z rzeczywistością - projektor osiąga około 750 ISO lumenów, co jest wartością nawet wyższą niż obiecane w specyfikacji 700. A przecież nawet wartość producenta informuje, że Halo+ gwarantuje jasny i wyraźny obraz nawet w pomieszczeniach z lekkim oświetleniem.