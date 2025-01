Samsung powie ci kim jest ten aktor. O takie coś walczę

Samsung pokazał właśnie lineup swoich telewizorów na 2025 r. W telegraficznym skrócie - potentant rynku chce nam dać jeszcze więcej urządzeń z powłoką antyrefleksyjną, więcej sztucznej inteligencji i większe rozmiary ekranu. Niestety ze smutkiem przyjąłem wiadomość, że wspomniane powłoki nie trafią do tańszych telewizorów OLED, czyli rodziny S90F, tylko do flagowego S95F, The Frame Pro oraz dla trzech telewizorów Neo QLED. Smuci mnie to bardzo, bo ta powłoka to najlepsze co wymyślono w ostatnich latach, ale to temat na osobny wpis. Pełną rozpiskę nowości Samsunga znajdziecie w artykule Maćka: