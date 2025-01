Patrzmy, na czym, gdzie i jak siedzimy. To ma znaczenie

A jednocześnie nie poświęca się temu aspektowi aż takiej uwagi, na co zwrócili uwagę komentujący. Jak pisze jeden z nich, w nowych gdańskich autobusach elektrycznych „siedzenia to po prostu materiałowe obicie bezpośrednio na plastiku”, przez co „jazda tymi autobusami to całkowity dramat”. Rachwalski dodaje, że autobusy elektryczne są szczególnie podatne na oszczędzanie – odchudzanie foteli jest niezbędne, by pojazd ważył mniej. Problem w tym, że tracą na tym pasażerowie, którzy mogą później z takich autobusów rezygnować.