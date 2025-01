Chcesz nową kartę Nvidia RTX50? Lepiej biegnij do sklepu, bo znikną

Opóźnienia mają wynieść nawet do trzech miesięcy, ale nie to jest najgorsze. Już przezywaliśmy taki scenariusz w trakcie pandemii i skończyło się to tym, że ceny kart poszybowały w kosmos, a resellerzy kupowali sobie domy za sprzedane egzemplarze. Zapotrzebowanie na najlepszą jakość grania jest ogromne, ale wszyscy wiedzą, że nie tylko o granie chodzi, ale również o kopanie kryptowalut. Poprzedniczka RTX 4090 była świetna do kopania Ethereum. I to pomimo zabezpieczeń producenta przed kopaniem, które są błyskawicznie łamane.