Próbowałem nauczyć się grać na gitarze i szybko się poddałem. Dla takich jak ja znaleźli rozwiązanie

Tak jak dostawcy podporządkowujący się nieludzkim zasadom operatora aplikacji modyfikują swoje pojazdy, by mogły jeździć i szybciej, i dłużej – siejąc zagrożenie na drogach – tak i artyści mogą skorzystać z technologii i ułatwić sobie pracę. Nie mają prawa narzekać, wszak siedząc w studiu (czy nawet komponując we własnej sypialni) są w dużo lepszym położeniu niż dostawcy. To kwestia kilku kliknięć, by udało się wyprodukować kolejną piosenkę z chwytliwym refrenem, przyspieszając cały proces. Zamiast zastanawiać się nad akordami, można w tym czasie zacząć „tworzyć” następny numer, licząc na to, że algorytmy go podchwycą, wybiją i stanie się viralem. Brak weny przestaje być problemem.