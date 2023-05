Sztuczna inteligencja będzie twoim ulubionym artystą na Spotify. Nie, nie oszalałem

Żochowska zauważyła również, że więcej osób będzie mogło podjąć się takiej próby, bo zmuszenie sztucznej inteligencji do wygenerowania kawałka jest coraz to prostsze. Muzyka staje się więc bardziej demokratyczna, jej tworzenie jest możliwe przez każdego. To otwiera pole do ciekawych eksperymentów. Pewniej więcej osób skupi się na pomyśle pod tytułem "stwórz piosenkę 'Big klamoty' w wykonaniu Marka Grechuty" niż na przekraczaniu granic i wyznaczaniu nowych kierunków, ale najważniejsze, że taka możliwość może się urodzić. Sztuczna inteligencja nie zastąpi twórcy, ale może go wzbogacić.