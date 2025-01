Najnowsze Abramsy dla naszej armii są już w Polsce. Oto co potrafią te pancerne kolosy

Po transporcie drogą morską pierwsze 28 czołgów trafiło do Polski, gdzie przejdą szczegółowy przegląd techniczny. Następnie zostaną skierowane do jednostek Wojsk Polskiego, aby wzmocnić potencjał obronny naszego kraju. To początek dostaw, które w sumie obejmą aż 250 czołgów tej najnowszej wersji.