Zmieniłem swoje słuchawki na Huawei FreeBuds Pro 4. Oto, co stało się później

Jeśli chodzi o same słuchawki, to jest fantastycznie, gdyż można na nie przesyłać audio w bezstratnym formacie… jeśli mamy kompatybilne urządzenie. W przypadku podłączenia ich do smartfona marki Huawei obsługującego kodek L2HC 4.0 przepustowość przesyłu danych z użyciem to aż 2,3 Mb/s, a więc więcej, niż bitrate CD. To pierwsze akcesorium w ofercie producenta, które to potrafi.