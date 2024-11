Huawei ma nowego telefony. Podziurkowali ekran i to jest coś innego

No dobra, a co z wydajnością? Producent nie chwali się tutaj czipem, ale oczekujemy, że jest to autorski Kirin 9100 wykonany w procesie 6 nm. Ten ma do dyspozycji 12 GB RAM i 256 GB – 1 TB przestrzeni na dane. Jako że telefony różnią się w kwestii wielkości, to Mate 70 ma mniejszą baterię 5300 mAh z wolniejszym ładowaniem (66 W po kablu, 50 W bezprzewodowo), z kolei Mate 70 Pro – 5500 mAh z ładowaniem 100 W przewodowym i bezprzewodowym 80 W. Oba smartfony są też wodoszczelne, co potwierdza standard IP69.