Nie poznasz tej funkcji w Gmailu. Kluczowa zmiana

Teraz, gdy użytkownik Gmaila otrzyma maila dotyczącego wydarzenia (np. rezerwację w restauracji lub wizytę u dentysty), zaktualizowana karta pojawi się nad treścią. Ta karta podsumowuje najnowsze informacje o wydarzeniu z e-maila i umożliwia szybkie wykonywanie czynności związanych z wydarzeniem, takich jak dodawanie wydarzenia do kalendarza, uzyskiwanie wskazówek dojazdu do lokalizacji lub dzwonienie do miejsca.