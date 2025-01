Ten NAS korzysta tylko z SSD. Na dodatek Asustor Flashstor 6 wygląda jak konsola

Jak wcześniej wspomniałem, urządzenie nie otrzymało kieszeni na dyski HDD. Asustor Flashstor 6 FS6706T obsługuje wyłącznie pamięć SSD do 24 TB, do 4 TB na jeden slot. Chcąc uzyskać taką przestrzeń, używając pamięci zoptymalizowanej do operacji sieciowych (np. WD Red SN700), trzeba wydać prawie dziesięć tysięcy złotych. To zaporowa kwota, ale i Asustor Flashstor 6 nie jest typowym dyskiem do domowego użytkowania.