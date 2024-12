Zaczęło się. Boty bumelują i szukają wymówek, żeby nie pracować

Zupełnie odmienne doświadczenie ma Nenad Cicin-Sain, reżyser znany z produkcji takich jak The Time Being (2012) czy Pocałuj przyszłość (2023). Cicin-Sain planował kolejną produkcję: dramat o polityku, który całkowicie polega na sztucznej inteligencji podejmującej za niego decyzje. Wisienką na torcie projektu miał być fakt, że Cicin-Sain celowo chciał wykorzystać ChatGPT do napisania scenariusza dramatu.