Szukasz tabletu na prezent pod choinkę? To świetnie się składa, bo mamy kilka propozycji

A dlaczego ten tablet sprawdzi się dla osoby kreatywnej? Dzięki dołączonemu rysikowi HUAWEI M-Pencil 3. Gen. tablet zamienia się w podręczny szkicownik, na którym można stworzyć niesamowite rysunki. Jest tak precyzyjny, że poziom odwzorowania detali będzie na wysokim poziomie. W specjalnej aplikacji opracowanej przez studentów chińskiej akademii sztuk pięknych możemy wybrać czym będzie nasz rysik - ołówkiem, pędzlem, kredką, a może grubym markerem. To od nas zależy co powstanie i jak będzie wyglądać. Osoba kreatywna otrzyma potężne narzędzie, które będzie w stanie oddać jej talent i przelać je na ekran tabletu. Kiedyś taki poziom szczegółowości zapewniały specjalne tablety graficzne, dzisiaj HUAWEI je przerósł. Rysik M-Pencil trzeciej generacji wykrywa ponad 10 tys. poziomów nacisku, co pozwala na płynną, wygodną i naturalną obsługę. Tablet wyposażono w akcesoryjną klawiaturę HUAWEI Glide, która upodabnia go do laptopa. Nie znajdziecie podobnej w ofercie producenta. Ma duży i wygodny touchpad oraz miejsce do odłożenia rysika. Jest bardzo wygodna do pisania, dzięki klawiszom o odpowiednim skoku.