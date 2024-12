Operator podwoi ci kwotę doładowania. Lepiej zrób to teraz

Promocja trwa wyłącznie od 6 do 8 grudnia 2024 (do godz. 23:59). Z bonusu można skorzystać tylko jeden raz. Każde kolejne doładowanie realizowane przez aplikację Mój T-Mobile nie będzie przyznawało nam dodatkowych danych. Z komunikatu T-Mobile wynika, że bonus ma zostać dodany do konta w ciągu 24 godz. od wykonania doładowania, a jeśli użytkownik korzysta z roamingu – to maksymalnie 3 dni.