Smartfon z Androidem na prezent - ale jaki? Sprawdź te cztery

Wraz z abonamentem i smartfonem klienci mogą dobrać pakiet All In Streaming w cenie od 25 zł/mies. W jego ramach otrzymujemy dostęp do trzech serwisów wideo na żądanie: Disney+, MAX i Polsat Box Go Plus. Przerwa świąteczna to będzie idealny czas, by nadrobić kultowe produkcje oraz zapoznać się z nowościami, które wspomniane platformy streamingowe przygotowały na najbliższy miesiąc.