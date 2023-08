Honor 90 ląduje w Polsce. Znamy też cenę Honora 90 Lite

Globalna premiera smartfonów z serii Honor 90 odbyła się już ponad miesiąc temu, początkiem lipca, a że firma oficjalnie wróciła na nasz rynek, to spodziewaliśmy się rychłej premiery także i w kraju nad Wisłą. Mowa o dwóch modelach - podstawowym i „Lite”, gdzie oba to bardzo mocne średniaki oferujące niezłe komponenty oraz, co ważne, świetny wygląd. Znamy ceny, które przyjdzie nam zapłacić za oba modele.