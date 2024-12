Promka na prywatność w sieci. Nie zastanawiaj się dwa razy

Promocje wylewają się wręcz z ekranów, banki notują rekordowe obroty na kartach płatniczych, a my szukając promocji dajemy się sprofilować różnym serwisom. To przez to jesteśmy atakowani takimi samymi reklamami na każdej możliwej stronie. Na szczęście można się przed tym obronić za sprawą VPN. Właśnie ruszyły promocje na czołowe rozwiązania.