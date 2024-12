Smartfon, tablet, laptop i nie tylko. Świąteczne prezenty od Orange w supercenach

A co z osobami, które nie potrzebują aż tak szybkiego internetu? W przypadku ofert na światłowód o prędkości do 600 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s przewidziano w ramach promocji 6x 0 zł na abonament. W przypadku pakietu do 300 Mb/s prezent to 4x 0 zł na abonament. W każdym z pakietów dostępna jest również CyberTarcza od Orange, czyli mechanizm wykrywający i blokujący zagrożenia.