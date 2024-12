Opaska SOS. Świetny prezent na święta dla rodziców i dziadków

W przypadku Opaski SOS, która pojawiła się w ofercie Orange, mamy do czynienia z urządzeniem wyposażonym w 1,1-calowy wyświetlacz oraz intuicyjny guzik alarmowy. Jeśli wydarzy się niecodzienna sytuacja wymagająca interwencji opiekuna, wystarczy jedno dotknięcie przycisku alarmowego, aby dostał on informację o tym, że z posiadaczem urządzenia dzieje się coś, co wymaga jego natychmiastowej uwagi. W takich sytuacjach czas reakcji jest kluczowy.