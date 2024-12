Spraw sobie QD-OLED, zgarnij STALKER 2 i 100+ zł na Steam - MSI ma praktyczną promocję

Zasady akcji są jasne: Do końca grudnia kupujesz jeden z objętych promocją monitorów, następnie rejestrujesz się w Centrum Członkowskim MSI, a potem przypisujesz tam monitor do swojego konta. Teraz wystarczy napisać opinię dotyczącą zakupu na dowolnej ze stron wskazanych przez MSI (min. 100 znaków) i to tyle. Podajesz link do swojej opinii za pośrednictwem Centrum Członkowskiego wraz ze zdjęciem paragonu/faktury, MSI wysyła ci z kolei kod gry STALKER 2 na Steam, a także kod na 30 USD do wykorzystania na Steam. Wychodzi nieco ponad 120 zł.