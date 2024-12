Hulajnoga elektryczna – najlepszy pomysł na świąteczny prezent

Alternatywą dla tej opcji może być równie ciekawa i kompletna hulajnoga elektryczna Dualtron Togo LTD. Tutaj też dostajemy świetny zasięg (do 65 km) i amortyzację z przodu i z tyłu, ale jest kilka elementów, które zwracają na siebie szczególną uwagę. Przede wszystkim silnik elektryczny ma tutaj nominalną moc 1000 W, a energia przechowywana jest w ogniwach renomowanej marki LG (60 V, 15 Ah). Gdyby tego było mało, Dualtron Togo LTD nie tylko bardzo dobrze i szybko jeździ (prędkość maksymalna wynosi do 52 km/h), ale składa się w zdecydowanie nietypowy sposób. Nie dość więc, że prawdopodobnie zdziwimy przy tej okazji naszych znajomych, to jeszcze łatwiej będzie nam znaleźć miejsce, gdzie odłożymy i schowamy hulajnogę, kiedy z niej nie korzystamy.