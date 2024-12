Czy Wszechświat powstał specjalnie dla życia? Naukowcy proponują test tej idei

Zasada antropiczna może być sformułowana na różne sposoby. Obejmują one zarówno prosty opis faktów - „jeśli jesteśmy tutaj i to obserwujemy, wszechświat ewoluował z warunkami niezbędnymi do powstania inteligentnego życia”, znany jako słaba zasada antropiczna, jak i coś bardziej radykalnego: „wszechświat musiał ewoluować w sposób, który doprowadził do naszego istnienia”.