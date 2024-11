The Beatles dostali dwie nominacje do Grammy. A właściwie to nie oni, tylko technologia

Utwór "Now and Then" został wydany w listopadzie zeszłego roku i od początku nie ukrywano, że przy pracach nad nim wykorzystano generatywną sztuczną inteligencję, która "ożywiła" Johna Lennona, wokalistę zespołu. Samo "Now and Then" to demo niedokończonego utworu, które Lennon nagrał przed śmiercią, a które Yoko Ono - była żona artysty - podarowała Paulowi McCartneyowi w 1995 roku. Ze względu na ówczesny brak technologii, który pozwoliłby "oczyścić" kiepskiej jakości nagranie, kaseta z "Now and Then" przeleżała w szufladzie prawie trzydzieści lat.