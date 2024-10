Oficjalny koncert PlayStation w Polsce! Będzie wielkie show, ale portfel płacze

W przeciwieństwie do innych koncertów z muzyką z gier, PlayStation | Koncert jest organizowany bezpośrednio przez Sony PlayStation, we współpracy z RoadCo Entertainment oraz GEA Live. W ten sposób organizatorzy mają dostęp do ponad 30 lat własnej gamingowej spuścizny, od szarego PSX-a po najnowsze produkcje wydawane dla PS5. Uczestnicy na pewno usłyszą muzykę z takich serii jak God of War, Horizon, Ghost of Tsushima i The Last of Us.