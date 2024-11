STALKER 2 to coś unikalnego. Wejście do zony jest wyjątkowe z tych 5 powodów

Początkowo sądziłem, że taka burza to wyłącznie efekt wizualny. Wiecie, kosmetyka mająca podkreślać to, jak niebezpiecznym miejscem jest zona. Aż w pewnym momencie, idąc z karabinem przez środek polany, uderzył we mnie piorun. Osunąłem się na ziemię, ekran wczytywania. Niesamowita sprawa. Ostatnim razem tak bardzo zwracałem uwagę na wyładowania atmosferyczne w The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Swoją drogą, do teraz nie rozumiem w pełni, kiedy jestem zagrożony, a kiedy nie muszę się obawiać o przypalenie błyskawicą w STALKER 2.